Sky News: Стармер пригрозил Маску взять под контроль чат-бота Grok

Стармер предупредил, что платформа Илона Маска может лишиться права на саморегулирование в Британии из-за злоупотреблений.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску взять под контроль его чат-бот Grok якобы из-за злоупотребления платформой технологией, позволяющей генерировать изображения полуобнаженных людей, сообщил телеканал Sky News.

Речь идёт о сервисе, разработанном на искусственного интеллекта компанией xAI, которую возглавляет Маск.

«Если (социальная сеть — прим. ред.) X* не может контролировать Grok, это сделаем мы — и сделаем быстро, потому что, если вы извлекаете выгоду из причинения вреда и злоупотребления, вы теряете право на саморегулирование», — сказал Стармер на встрече с представителями Лейбористской партии.

По словам главы правительства, действия недобросовестных пользователей Grok демонстрирует полную искаженность приоритетов руководства соцсети.

Напомним, ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсети X из-за изображений, создаваемых чат-ботом Grok. Ведомство должно установить, нарушила ли платформа обязательства в рамках закона о безопасности в интернете. Также сообщалось, что Британия обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения запрета на доступ к соцсети X из-за интегрированного в неё чат-бота Grok.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, чтобы скрыть свой настрой против американского лидера Дональда Трампа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

