ВСУ отправляют на удержание позиций под Харьковом связистов

Российские военные продолжают расширять зону контроля вокруг Волчанска на харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование задействует для удержания позиций на харьковском направлении связистов, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Для удержания позиций на данном направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. Во время зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения», — говорится в публикации.

Отмечается также, что бойцы «Севера» продолжают расширять зону контроля вокруг города Волчанск на харьковском направлении, продвигаясь в прилегающих населенных пунктах.

«Авиация и тяжелые огнеметные системы точечно отработали по выявленным позициям ВСУ. Противник вынужденно отступает с занимаемых позиций под натиском наших штурмовиков», — приводятся в посте данные об одних из последних успехов «северян» в зоне СВО.

Ранее «Северный Ветер» проинформировал о ликвидации в Харьковской области российскими военными двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Нацгвардии Украины.