ВСУ отправляют на удержание позиций под Харьковом связистов

Украинское командование задействует для удержания позиций на харьковском направлении связистов, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Для удержания позиций на данном направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. Во время зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения», — говорится в публикации.
Отмечается также, что бойцы «Севера» продолжают расширять зону контроля вокруг города Волчанск на харьковском направлении, продвигаясь в прилегающих населенных пунктах.
«Авиация и тяжелые огнеметные системы точечно отработали по выявленным позициям ВСУ. Противник вынужденно отступает с занимаемых позиций под натиском наших штурмовиков», — приводятся в посте данные об одних из последних успехов «северян» в зоне СВО.
Ранее «Северный Ветер» проинформировал о ликвидации в Харьковской области российскими военными двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Нацгвардии Украины.