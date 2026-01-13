Пушков оценил влияние США на мировой арене

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что США уже не могут справиться с мировым господством.
По его словам, США, осознавая нехватку своих сил, пытаются стать лидерами западного мира без вовлечения в изнурительные войны, которые Вашингтон уже не в состоянии выдерживать.
Пушков считает, что в эту же логику действий укладываются и притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, которая должна якобы стать частью американской сферы влияния.
«Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами», — написал он в Telegram, комментируя внешнюю политику американского лидера.
Напомним, Трамп, говоря о захвате Гренландии, заявил, что взять под контроль остров будет просто. По его словам, оборона Гренландии — это «две собачьих упряжки».
Тем не менее глава Белого дома ведет активное обсуждение со своей командой возможной покупки территории Гренландии. В США отметили, что Трамп не исключает возможность захвата острова, «однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте».