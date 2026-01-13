Великобритания обозначила условие для развертывания войск на Украине

Главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон, который также занимает пост начальника штаба обороны вооруженных сил страны, заявил в парламенте, что Лондон не отправит свои войска на Украину, пока не будет уверенным в их безопасности. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности. Я уверен, что, участвуя в планировании “коалиции желающих”, у нас есть необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач, и дополнительное финансирование поможет снизить риски», — сказал Найтон.
В ответ на вопросы парламентариев о безопасности британских солдат и достаточности ресурсов для выполнения задач на Украине в случае завершения конфликта, маршал отметил, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска.
Ранее Найтон заявил, что численность российских войск на украинской территории значительно превышает численность британской армии.