Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания обозначила условие для развертывания войск на Украине

Главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон сообщил в парламенте, что Британия не направит свои войска на Украину, пока не будет уверена в их безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон, который также занимает пост начальника штаба обороны вооруженных сил страны, заявил в парламенте, что Лондон не отправит свои войска на Украину, пока не будет уверенным в их безопасности. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности. Я уверен, что, участвуя в планировании “коалиции желающих”, у нас есть необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач, и дополнительное финансирование поможет снизить риски», — сказал Найтон.

В ответ на вопросы парламентариев о безопасности британских солдат и достаточности ресурсов для выполнения задач на Украине в случае завершения конфликта, маршал отметил, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска.

Ранее Найтон заявил, что численность российских войск на украинской территории значительно превышает численность британской армии.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше