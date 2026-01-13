Ричмонд
Французский политик Барделла раскритиковал планы Трампа по Гренландии

Председатель правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла раскритиковал планы американского лидера Дональда Трампа по Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик, председатель правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла раскритиковал планы американского лидера Дональда Трампа по Гренландии, передает американская газета Politico.

«В своем приуроченном к Новому году выступлении перед прессой Барделла… раскритиковал обещание президента США завладеть автономной датской территорией, назвав это “прямым вызовом суверенитету европейской страны”», — отмечают журналисты.

Также сообщается, что французский политик предостерег Соединенные Штаты от «возвращения к имперским амбициям» после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а весной 2025 года рассказал, что её можно «аннексировать».

Кроме того, 12 января в Конгресс США внесли проект закона об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Автором инициативы стал член Палаты представителей, республиканец Рэнди Файн.

