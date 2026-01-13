Французский политик Барделла раскритиковал планы Трампа по Гренландии

Французский политик, председатель правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла раскритиковал планы американского лидера Дональда Трампа по Гренландии, передает американская газета Politico.
«В своем приуроченном к Новому году выступлении перед прессой Барделла… раскритиковал обещание президента США завладеть автономной датской территорией, назвав это “прямым вызовом суверенитету европейской страны”», — отмечают журналисты.
Также сообщается, что французский политик предостерег Соединенные Штаты от «возвращения к имперским амбициям» после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а весной 2025 года рассказал, что её можно «аннексировать».
Кроме того, 12 января в Конгресс США внесли проект закона об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Автором инициативы стал член Палаты представителей, республиканец Рэнди Файн.