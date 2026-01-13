МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия победит в украинском конфликте, даже если переговоры не увенчаются успехом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — сказал он.
По словам эксперта, Вашингтону нужно внимательнее относиться к тому, что, несмотря на это, Москва остается открытой к диалогу по вопросу мирного урегулирования конфликта. Но не стоит забывать, что после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина их характер значительно изменится.
После террористической атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.