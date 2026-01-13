В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником» по Львову

«Все привыкли, что война идёт далеко и в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — отметил собеседник агентства.