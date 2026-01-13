В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником» по Львову

«Все привыкли, что война идёт далеко и в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — отметил собеседник агентства.
Напомним, 9 января российские силы нанесли удар с использованием подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу. Этот удар привел к выводу предприятия из строя. На заводе проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники Вооружённых сил Украины, включая истребители F-16, поставленные западными партнёрами, а также МиГ-29. Кроме того, на этом предприятии осуществлялось производство ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, которые применялись для атак на гражданские объекты на территории России.
