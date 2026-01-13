Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев

Глава республики ознакомился с задачами и планами акционерного общества «Узбекнефтегаз» — крупнейшей газодобывающей компании страны.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты, такие поручения дал президент Узбекистана, ознакомившись с презентацией о дальнейших задачах и планах акционерного общества «Узбекнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Как отмечалось, основная задача Узбекнефтегаза — увеличение запасов природного газа и объемов его добычи.

«Отмечено, что компании необходимо принять меры к увеличению суточной добычи газа с 66 миллионов кубометров до 70 миллионов кубометров и производства не менее 25,4 миллиардов кубометров газа в этом году», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что для наращивания газовых запасов необходимо сформировать новые перспективные инвестиционные блоки, а также ускорить работы и повысить их эффективность на некоторых площадках, предоставленных инвесторам.

Он указал, что мощности по производству нафты в настоящее время задействованы на 70%, а продукцию экспортируют на 50% дешевле.

«С учетом того, что переработка нафты в полимерную продукцию позволяет увеличить добавленную стоимость в 6 раз, было поручено принять меры по полной загрузке имеющихся мощностей», — говорится в сообщении.

Также речь шла об улучшении финансового состояния Узбекнефтегаза.

Особое внимание глава республики уделил вопросам борьбы с хищениями и коррупцией в нефтегазовой отрасли.

Для предупреждения коррупционных рисков в структуре компании ввели отдельную должность зампредседателя, а также создали службу комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля. Поставлена задача сформировать в отрасли эффективную систему оперативного выявления и предупреждения любых нарушений закона.

Президент дал ответственным лицам поручения по углублению трансформации в нефтегазовом секторе, увеличению запасов и объемов добычи газа, а также укреплению финансовой дисциплины.