МО показало кадры ликвидации солдат ВСУ с флагом Украины в Красноармейске

Военнослужащие ВСУ собирались снять видео с украинским флагом в освобожденном российскими военными Красноармейске в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ обнародовало кадры ликвидации солдат ВСУ, собиравшихся снять видео с украинским флагом в освобожденном российскими военными Красноармейске в ДНР.

В министерстве уточнили, что командование ВСУ отправило в город три группы военнослужащих для проведения пиар-акции с целью доказательства присутствия там украинских войск.

На опубликованной ведомством видеозаписи запечатлены удары беспилотниками по украинским военным, впоследствии уже ликвидированные солдаты и принесенный ими флаг Украины.

Минобороны подчеркнуло, что киевский режим не прекращает попыток проведения подобных пиар-акций в освобожденных ВС РФ населенных пунктах.

Об освобождении Красноармейска министерством обороны было объявлено 1 декабря.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше