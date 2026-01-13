МО показало кадры ликвидации солдат ВСУ с флагом Украины в Красноармейске

Минобороны РФ обнародовало кадры ликвидации солдат ВСУ, собиравшихся снять видео с украинским флагом в освобожденном российскими военными Красноармейске в ДНР.
В министерстве уточнили, что командование ВСУ отправило в город три группы военнослужащих для проведения пиар-акции с целью доказательства присутствия там украинских войск.
На опубликованной ведомством видеозаписи запечатлены удары беспилотниками по украинским военным, впоследствии уже ликвидированные солдаты и принесенный ими флаг Украины.
Минобороны подчеркнуло, что киевский режим не прекращает попыток проведения подобных пиар-акций в освобожденных ВС РФ населенных пунктах.
Об освобождении Красноармейска министерством обороны было объявлено 1 декабря.