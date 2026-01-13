Ранее стало известно, что в ходе освобождения населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до 200 боевиков ВСУ. Сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных.