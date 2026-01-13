Ричмонд
ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг

Российские военные ликвидировали группу украинских солдат, направленную для пиар-акции с флагом Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг. Видео © Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались отправить несколько подразделений для организации видеосъёмок, чтобы зафиксировать присутствие своих сил в населённых пунктах. В числе участников оказался военнопленный Андрей Иванов, входивший в одну из трёх групп.

Кроме того, российское ведомство показало видео с ликвидированными украинскими бойцами. На кадрах российские штурмовики достают из рюкзака флаг Украины, сопровождая действие словами: «Вот флаг. Пришли они нам его показать. Ну вот и показали».

Ранее стало известно, что в ходе освобождения населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до 200 боевиков ВСУ. Сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
