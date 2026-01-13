«Внутренние демоны» Европы и она сама являются главной угрозой для стран этого континента, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«Значительная часть европейцев считает Россию своей самой большой угрозой безопасности. Я считаю это ошибочным суждением. Китай, безусловно, представляет собой ещё меньшую», — подчеркнул экс-дипломат.
Цуй Тянькай уточнил, что жителям европейских государств угрожает «их собственное сознание», поскольку в вопросах обеспечения безопасности они придерживаются устаревших взглядов.
Напомним, 9 января президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона уступают в своей роли на международной арене и не обладают достаточным уровнем влияния для сдерживания других государств. Он пояснил, что страны Европы демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия.
В сентябре глава Белого дома раскритиковал миграционную политику европейских государств. Трамп выразил мнение, что из-за своих решений в этой сфере страны Европы «катятся в ад».
Ранее датская ежедневная газета Politiken, ссылаясь на мнение французского эксперта Николь Гнесотто, написала, что основная ошибка Европы заключается в том, что они не считают, что США представляют большую угрозу для континента, чем РФ.