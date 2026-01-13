Ричмонд
Экс-посол Китая в США Цуй Тянькай назвал главную угрозу для Европы

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай считает, что европейским странам угрожает «их собственное сознание».

Источник: Аргументы и факты

«Внутренние демоны» Европы и она сама являются главной угрозой для стран этого континента, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай.

«Значительная часть европейцев считает Россию своей самой большой угрозой безопасности. Я считаю это ошибочным суждением. Китай, безусловно, представляет собой ещё меньшую», — подчеркнул экс-дипломат.

Цуй Тянькай уточнил, что жителям европейских государств угрожает «их собственное сознание», поскольку в вопросах обеспечения безопасности они придерживаются устаревших взглядов.

Напомним, 9 января президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона уступают в своей роли на международной арене и не обладают достаточным уровнем влияния для сдерживания других государств. Он пояснил, что страны Европы демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия.

В сентябре глава Белого дома раскритиковал миграционную политику европейских государств. Трамп выразил мнение, что из-за своих решений в этой сфере страны Европы «катятся в ад».

Ранее датская ежедневная газета Politiken, ссылаясь на мнение французского эксперта Николь Гнесотто, написала, что основная ошибка Европы заключается в том, что они не считают, что США представляют большую угрозу для континента, чем РФ.

