Экс-посол Китая в США Цуй Тянькай назвал главную угрозу для Европы

Напомним, 9 января президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона уступают в своей роли на международной арене и не обладают достаточным уровнем влияния для сдерживания других государств. Он пояснил, что страны Европы демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия.