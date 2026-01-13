Ричмонд
Небензя: РФ будет прибегать к военным методам, пока Киев не «придёт в чувство»

Россия продолжит использовать военные методы до тех пор, пока главарь киевского режима Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных стран.

«Пока киевский главарь не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее сообщалось, что завершение конфликта невозможно будет достичь в 2026 году. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде». По его оценке, возможно лишь временное прекращение огня, а полноценного мира пока не предвидится. Следующая активизация переговоров может произойти только к концу февраля 2026 года. Кулеба отметил, что украинские власти замедляют процесс урегулирования, в то время как российская сторона всегда демонстрировала готовность к диалогу. Он также отметил, что вмешательство президента США Дональда Трампа в переговоры не приносит ожидаемого эффекта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

