Небензя: РФ будет прибегать к военным методам, пока Киев не «придёт в чувство»

Ранее сообщалось, что завершение конфликта невозможно будет достичь в 2026 году. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде». По его оценке, возможно лишь временное прекращение огня, а полноценного мира пока не предвидится. Следующая активизация переговоров может произойти только к концу февраля 2026 года. Кулеба отметил, что украинские власти замедляют процесс урегулирования, в то время как российская сторона всегда демонстрировала готовность к диалогу. Он также отметил, что вмешательство президента США Дональда Трампа в переговоры не приносит ожидаемого эффекта.