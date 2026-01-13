Лукашенко: Беларусь готова расширять партнерские отношения с Эфиопией

Лукашенко также отметил активизацию политического диалога между Беларусью и Эфиопией, наращивание двусторонних связей, а также близость подходов к вопросам глобальной повестки дня. Кроме того, он отметил взаимодействие стран на международных площадках, в первую очередь ООН и БРИКС.