Лукашенко: Беларусь готова расширять партнерские отношения с Эфиопией

По словам белорусского лидера, Ацке-Селассие посвятил свою жизнь патриотическому служению народу Эфиопии, а также отстаиванию интересов страны на мировой арене.
Президент также подтвердил готовность белорусской стороны к расширению партнерских отношений с Эфиопией.
«Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на проекты сотрудничества в сферах промышленной кооперации, механизации сельского хозяйства, образования, культуры и других, имеющих важное значение для наших государств», — полагает глава государства.
Лукашенко пожелал эфиопскому лидеру здоровья, счастья и успехов.
Рынок будущего
Ранее на совещании по вопросам развития сотрудничества с африканскими странами Лукашенко заявил, что именно в Африке находится резерв для диверсификации экспорта белорусской продукции.
Он также отметил, что Африка является для Беларуси рынком будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши.
По словам президента, у страны уже наработан значительный политический капитал с Эфиопией, Зимбабве, Нигерией и Кенией. Это нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты.