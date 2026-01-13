Ричмонд
Лукашенко: Беларусь готова расширять партнерские отношения с Эфиопией

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил эфиопского коллегу Тайе Ацке-Селассие с 70-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

По словам белорусского лидера, Ацке-Селассие посвятил свою жизнь патриотическому служению народу Эфиопии, а также отстаиванию интересов страны на мировой арене.

Лукашенко также отметил активизацию политического диалога между Беларусью и Эфиопией, наращивание двусторонних связей, а также близость подходов к вопросам глобальной повестки дня. Кроме того, он отметил взаимодействие стран на международных площадках, в первую очередь ООН и БРИКС.

Президент также подтвердил готовность белорусской стороны к расширению партнерских отношений с Эфиопией.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на проекты сотрудничества в сферах промышленной кооперации, механизации сельского хозяйства, образования, культуры и других, имеющих важное значение для наших государств», — полагает глава государства.

Лукашенко пожелал эфиопскому лидеру здоровья, счастья и успехов.

Рынок будущего

Ранее на совещании по вопросам развития сотрудничества с африканскими странами Лукашенко заявил, что именно в Африке находится резерв для диверсификации экспорта белорусской продукции.

Он также отметил, что Африка является для Беларуси рынком будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши.

По словам президента, у страны уже наработан значительный политический капитал с Эфиопией, Зимбабве, Нигерией и Кенией. Это нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты.

