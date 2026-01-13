Расчёты «Гиацинт-Б» «Юга» уничтожили блиндажи и наблюдательные пункты ВСУ

С помощью беспилотников разведчики зафиксировали два наблюдательных пункта и блиндаж в жилом массиве Берестка, а также отдельный пост в Ильиновке. Сооружения служили укрытием для личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Переданные разведкой сведения использовали расчёты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б». В результате огневого воздействия цели были полностью уничтожены.