Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты «Гиацинт-Б» «Юга» уничтожили блиндажи и наблюдательные пункты ВСУ

В ДНР артиллеристы группировки «Юг» уничтожили позиции и укрытия украинских войск на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Расчёты «Гиацинт-Б» «Юга» уничтожили блиндажи и наблюдательные пункты ВСУ. Видео © VK / Минобороны России.

С помощью беспилотников разведчики зафиксировали два наблюдательных пункта и блиндаж в жилом массиве Берестка, а также отдельный пост в Ильиновке. Сооружения служили укрытием для личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Переданные разведкой сведения использовали расчёты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б». В результате огневого воздействия цели были полностью уничтожены.

Ранее в Гуляйполе Вооружённые силы Украины организовали пункт управления дронами в школе, но были выбиты российскими бойцами. По словам стрелка ВС РФ, школа использовалась украинскими силами для координации дронов и размещения боеприпасов и провианта. В ходе операции российские военнослужащие штурмовали здание.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.