Расчёты «Гиацинт-Б» «Юга» уничтожили блиндажи и наблюдательные пункты ВСУ. Видео © VK / Минобороны России.
С помощью беспилотников разведчики зафиксировали два наблюдательных пункта и блиндаж в жилом массиве Берестка, а также отдельный пост в Ильиновке. Сооружения служили укрытием для личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Переданные разведкой сведения использовали расчёты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б». В результате огневого воздействия цели были полностью уничтожены.
Ранее в Гуляйполе Вооружённые силы Украины организовали пункт управления дронами в школе, но были выбиты российскими бойцами. По словам стрелка ВС РФ, школа использовалась украинскими силами для координации дронов и размещения боеприпасов и провианта. В ходе операции российские военнослужащие штурмовали здание.
