«Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьёзным ударом по Токио. Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством», — говорится в материале.
Первым шаг сделала Россия. По данным издания, в начале декабря российское правительство расширило перечень товаров, запрещённых к вывозу в недружественные страны. В список вошли химические соединения и материалы, используемые при производстве военного оборудования, что, как утверждается, напрямую затронуло интересы Японии.
После этого к ограничительным мерам присоединился Китай. В начале января КНР уведомила Токио об отказе заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов. Под ограничения попало сырьё, широко применяемое в микроэлектронике и военной промышленности. Китайские журналисты подчёркивают, что даже частичное сокращение поставок со стороны Москвы и Пекина способно нарушить ключевые производственные цепочки японской экономики.
Ранее сообщалось, что Москва негативно относится к обсуждениям возможного появления ядерного оружия у Японии. Такие инициативы в Токио связаны с дискуссиями о пересмотре конституционных положений, закрепляющих безъядерные принципы страны. Милитаризация Японии способна серьёзно осложнить обстановку в Северо-Восточной Азии и неизбежно повлечёт ответные меры со стороны государств, чьей безопасности она будет угрожать.
