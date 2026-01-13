Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Синхронный удар»: В Китае заявили, что Россия и КНР жёстко ответили Японии

Россия и Китай нанесли Японии «синхронный удар» после обсуждений в Токио возможного обладания ядерным оружием. Об этом сообщило китайское издание Baidu.

Источник: Life.ru

«Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьёзным ударом по Токио. Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством», — говорится в материале.

Первым шаг сделала Россия. По данным издания, в начале декабря российское правительство расширило перечень товаров, запрещённых к вывозу в недружественные страны. В список вошли химические соединения и материалы, используемые при производстве военного оборудования, что, как утверждается, напрямую затронуло интересы Японии.

После этого к ограничительным мерам присоединился Китай. В начале января КНР уведомила Токио об отказе заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов. Под ограничения попало сырьё, широко применяемое в микроэлектронике и военной промышленности. Китайские журналисты подчёркивают, что даже частичное сокращение поставок со стороны Москвы и Пекина способно нарушить ключевые производственные цепочки японской экономики.

Ранее сообщалось, что Москва негативно относится к обсуждениям возможного появления ядерного оружия у Японии. Такие инициативы в Токио связаны с дискуссиями о пересмотре конституционных положений, закрепляющих безъядерные принципы страны. Милитаризация Японии способна серьёзно осложнить обстановку в Северо-Восточной Азии и неизбежно повлечёт ответные меры со стороны государств, чьей безопасности она будет угрожать.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше