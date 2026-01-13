Миннесота подала в суд на правительство США

Инцидент со стрельбой произошел в Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина скончалась. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты обещал обеспечить проведение «полного, справедливого и оперативного расследования» произошедшего.