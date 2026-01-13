Global Times: США скрывают экспансию в Арктике, говоря о «китайской угрозе»

Добавим, что в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к Соединенным Штатам, а на днях отметил: «Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу».