СВО
Global Times: США скрывают экспансию в Арктике, говоря о «китайской угрозе»

США пытаются запутать общественность, говоря об угрозе со стороны Китая в Арктике, заявила газета Global Times.

Источник: Аргументы и факты

США пытаются скрыть свои намерения совершить военную экспансию в Арктике, говоря об угрозе со стороны Китая в этом регионе, пишет китайская газета Global Times.

«Шумиха Вашингтона, связанная с так называемой китайской арктической угрозой, по сути, является попыткой запутать общественность и скрыть собственную военную экспансию, одностороннее освоение ресурсов и стремление к гегемонии в Арктике. Ссылаясь на “китайскую угрозу”, Соединенные Штаты пытаются найти оправдание своим амбициям в отношении Гренландии и переключить внимание с реальной целью превратить остров в стратегическую передовую базу против Китая и РФ, служащую интересам программы “Америка превыше всего”», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что каких-либо доказательств «экономического разграбления» или «военного присутствия» Китая в Арктике нет и что, наоборот, в последние годы китайские капитал, технологии, рынки, знания и опыт сыграли конструктивную роль в развитии арктического региона.

Добавим, что в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к Соединенным Штатам, а на днях отметил: «Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу».

