Риттер: Россия победит в украинском конфликте и без переговоров

Россия победит в украинском конфликте, даже если переговоры не увенчаются успехом, заявил бывший сотрудник ЦРУ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил уверенность в победе России в украинском конфликте, даже если переговоры не принесут результата.

«Россия способна добиться всего, что ей нужно на поле боя, независимо от исхода переговоров», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон должен учитывать готовность Москвы к диалогу по урегулированию конфликта мирным путем. Однако он также предупредил, что после атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина позиция Москвы в отношении Киева может измениться.

После нападения на резиденцию президента РФ глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать переговоры с США. Тем не менее, он отметил, что позиция Москвы по отношению к Киеву может быть пересмотрена.

