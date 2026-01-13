Politico: в ЕС сомневаются в возможности военного захвата Гренландии США

Европейский Союз не верит в то, что Соединённые Штаты применят военную силу для захвата Гренландии. Тем не менее дипломаты ЕС полагают, что американский президент Дональд Трамп может добиться некоторых результатов благодаря своему давлению. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.