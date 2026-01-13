Politico: в ЕС сомневаются в возможности военного захвата Гренландии США

Европейский Союз не верит в то, что Соединённые Штаты применят военную силу для захвата Гренландии. Тем не менее дипломаты ЕС полагают, что американский президент Дональд Трамп может добиться некоторых результатов благодаря своему давлению. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По информации издания, дипломаты ЕС в целом не считают вероятным, что США будут использовать военную силу для захвата Гренландии, но согласны с тем, что Трамп сможет извлечь выгоду из своего давления в виде усиленного военного присутствия Европы.
Гренландия является частью Датского королевства. Тем не менее Дональд Трамп не раз заявлял о своём намерении сделать этот остров частью Соединённых Штатов, подчёркивая его стратегическую значимость для национальной безопасности.
Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Гренландия не сможет избежать давления со стороны США, даже если вступит в Европейский союз. Политолог отметил, что Евросоюз не имеет достаточных военно-политических возможностей для противостояния планам Вашингтона.