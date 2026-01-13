Ричмонд
Захарова: Зеленский не уйдет от ответственности за убийства журналистов

Режим президента Украины Владимира Зеленского и его западные союзники не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военкоров. Об этом во вторник, 13 января, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии ко Дню российской печати.

Она отметила, что десятки сотрудников СМИ погибли, выполняя профессиональный долг: они стали жертвами целенаправленных атак со стороны ВСУ и диверсий киевского режима. Ответственность за эти преступления понесут как исполнители, так и их руководители и покровители, поскольку журналисты по международному праву приравниваются к гражданским лицам.

Дипломат отметила, что в условиях информационного давления коллективного Запада российские журналисты играют ключевую роль в опровержении фейков и противодействии антироссийской пропаганде. Она подчеркнула, что, несмотря на цензурные барьеры, им удается расширять аудиторию даже в недружественных странах.

Захарова заключила, что корреспонденты российских СМИ за рубежом сталкиваются с давлением, дискриминацией и проявлениями русофобии. По ее словам, в ряде случаев речь идет о прямых угрозах безопасности и жизни журналистов, передает сайт МИД.

Ранее в зоне специальной военной операции при атаке вражеского беспилотника погиб российский корреспондент Николай Чигасов. Трагедия произошла под Северском в Донецкой Народной Республике. Журналист получил смертельное ранение в середине сентября около села Верхнекаменское.

22 апреля в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в ЛНР и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников СМИ погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».

