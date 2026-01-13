Захарова: Зеленский не уйдет от ответственности за убийства журналистов

Она отметила, что десятки сотрудников СМИ погибли, выполняя профессиональный долг: они стали жертвами целенаправленных атак со стороны ВСУ и диверсий киевского режима. Ответственность за эти преступления понесут как исполнители, так и их руководители и покровители, поскольку журналисты по международному праву приравниваются к гражданским лицам.