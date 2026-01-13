Объяснено, зачем США заговорили о «китайской угрозе» в Арктике

В статье отмечается, что под предлогом противодействия Китаю американская сторона фактически оправдывает свои амбиции в отношении Гренландии. Конечной целью, как считают в Global Times, является превращение острова в стратегический плацдарм против Китая и России в рамках курса «Америка превыше всего». При этом утверждения о «китайском экономическом разграблении» или «военном присутствии» в Арктике названы беспочвенными. Напротив, подчёркивается, что китайские инвестиции, технологии и опыт в последние годы играли конструктивную роль в развитии региона.