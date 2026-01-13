Ричмонд
Объяснено, зачем США заговорили о «китайской угрозе» в Арктике

Соединённые Штаты используют тезис о якобы растущей угрозе со стороны Китая в Арктике, чтобы прикрыть собственные планы военной экспансии и обосновать притязания на Гренландию.

Соединённые Штаты используют тезис о якобы растущей угрозе со стороны Китая в Арктике, чтобы прикрыть собственные планы военной экспансии и обосновать притязания на Гренландию. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Авторы публикации указывают, что заявления Вашингтона о «китайской арктической угрозе» не подкреплены какими-либо доказательствами и служат инструментом информационного давления. По оценке издания, США таким образом пытаются отвлечь внимание от собственных целей — одностороннего освоения ресурсов региона, наращивания военного присутствия и стремления закрепить геополитическое доминирование в Арктике.

В статье отмечается, что под предлогом противодействия Китаю американская сторона фактически оправдывает свои амбиции в отношении Гренландии. Конечной целью, как считают в Global Times, является превращение острова в стратегический плацдарм против Китая и России в рамках курса «Америка превыше всего». При этом утверждения о «китайском экономическом разграблении» или «военном присутствии» в Арктике названы беспочвенными. Напротив, подчёркивается, что китайские инвестиции, технологии и опыт в последние годы играли конструктивную роль в развитии региона.

Издание напоминает, что в период холодной войны Северный Ледовитый океан являлся передовой линией противостояния между США и Советским Союзом. В XXI веке Арктика, по оценке авторов, вновь превращается в центр геополитической борьбы за безопасность, что вызывает растущую обеспокоенность международного сообщества.

Отдельное внимание в статье уделено новой арктической стратегии США, опубликованной в 2024 году. В ней сотрудничество Китая и России в регионе рассматривается как угроза. Global Times расценивает этот подход как предлог для расширения американского присутствия в Арктике. По мнению редакции, подобная политика подрывает безопасность региона, наносит ущерб вопросам экологии и климата, а также мешает совместным усилиям по развитию арктических ресурсов и морских маршрутов.

