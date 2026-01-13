Обнародовано, как в РФ отреагировали на призыв Зеленского похитить Кадырова

Глава спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов публично поддержал инициативу главы украинского режима Владимира Зеленского о возможной попытке захвата главы Чечни Рамзана Кадырова силами американского спецназа «Дельта». Соответствующее заявление он разместил в своём телеграм-канале.
Алаудинов дал понять, что считает подобный сценарий заведомо провальным. По его оценке, любая попытка проведения подобной операции на территории Чечни закончилась бы неудачей для исполнителей. Он также указал, что сам Кадыров, по его словам, неоднократно выражавший желание участвовать в боевых действиях, в случае такой попытки стал бы непосредственным участником событий.
В своём обращении командир спецназа подчеркнул, что подобные действия неизбежно повлекли бы последствия для их инициаторов и исполнителей, а ответственность, по его формулировке, в итоге настигла бы каждого.
Ранее сообщалось, что американский спецназ «Дельта» участвовал в молниеносной операции на территории Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. По открытым данным, комбинированная операция США заняла менее получаса.
Поводом для резонансной реакции стало заявление Владимира Зеленского от 7 января, в котором он призвал Соединённые Штаты высадить десант в Чечне и захватить главу республики. Впоследствии Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на эти слова, заявив, что любое проникновение противника на территорию Чечни не оставит ему возможности беспрепятственно покинуть регион.
Читайте также: В суде раскрыли неожиданные детали подготовки теракта в «Крокусе».