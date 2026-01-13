Обнародовано, как в РФ отреагировали на призыв Зеленского похитить Кадырова

Алаудинов дал понять, что считает подобный сценарий заведомо провальным. По его оценке, любая попытка проведения подобной операции на территории Чечни закончилась бы неудачей для исполнителей. Он также указал, что сам Кадыров, по его словам, неоднократно выражавший желание участвовать в боевых действиях, в случае такой попытки стал бы непосредственным участником событий.