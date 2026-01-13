Ричмонд
В правительстве Башкирии рассказали о важных изменениях в законах

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в своем аккаунте в соцсетях сообщил о том, что будет еженедельно рассказывать о самых важных изменениях в законах.

Источник: Башинформ

В числе самых значимых изменений в законодательстве — законы по поддержке семьи, транспорту, волонтёрству и сельскому хозяйству. Среди них — масштабная стратегия по реализации семейной политики до 2036 года. Утверждён план из 129 конкретных мер.

Как подчеркнул Андрей Назаров, разработанная стратегия поможет упрочить семейные основы. Речь, в частности, идет об упрощённом взыскании алиментов, новой награде для многодетных бабушек и дедушек — «Почётный хранитель семейных традиций».

Кроме того, стратегия предусматривает создание центров раннего физического развития для детей с двух лет. В документе также содержатся меры по поддержке работодателей, которые помогают родителям, и «единое окно» в вузах для студенческих семей. Минтруду Башкортостана поручено досконально изучить документ и разработать региональный план действий.

Между тем в России стартует федеральная программа по обновлению автопарков. Города с численностью населения от 50 тысяч человек могут получить на это средства. В федеральном бюджете на три года на эти цели заложено около 32 млрд рублей.

«Моё поручение минтрансу — до 1 марта подготовить и направить заявку от Башкортостана. Нам нужен современный и комфортный общественный транспорт», — заявил премьер-министр правительства РБ.

Еще одно важное изменение в федеральном законодательстве — волонтёрство в России получит системную поддержку. Утверждена Концепция развития добровольчества до 2030 года. Цель — создать условия для массового участия россиян, укрепить инфраструктуру. Минмолодёжи РБ поручено интегрировать эти подходы в республиканские программы.

Не менее важна цифровизация для села. До конца года будет создана единая цифровая платформа для АПК с использованием искусственного интеллекта.

«Это — новые возможности для аналитики, управления и снижения бюрократии. Наша задача — активно участвовать в её создании, чтобы она стала полезным инструментом для наших аграриев. Минсельхозу и минцифры РБ поручил обеспечить подготовку и своевременную передачу всех необходимых данных и предложений в федеральные органы», — заключил Андрей Назаров.

Как сообщил ранее Башинформ, в России расширят меры поддержки участников СВО и их семей.