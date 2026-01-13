Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер уверен, что президент США Дональд Трамп ведет нечестную игру, кроме того, с момента вступления в должность он переписывается с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по вопросам России, Ирана и Венесуэлы.
«Всё, что вы хотите знать о реальном положении дел во внешней политике США, соблюдении США международного права и абсолютном отсутствии честности у Дональда Трампа, можно найти в его переписке с ЦРУ по вопросам России, Ирана и Венесуэлы с момента вступления в должность», — написал Риттер в социальной сети X*.
Он добавил, что в США есть теневое правительство, проводящее теневую политику, которая выходит за рамки конституционных полномочий Конгресса и остается вне ведения американского народа.
«Конституционная республика мертва. Добро пожаловать в Американскую империю, управляемую американским диктатором», — подытожил Риттер.
Напомним, США ранее наносили удары по Ирану — в рамках 12-дневной войны в июне 2025 года, кроме того, Трамп недавно заявлял, что имеет неудержимый энтузиазм по свержению режима в республике, который, по его словам, убивает протестующих. По Венесуэле американцы тоже наносили удары, 3 января 2026 года они провели операцию по захвату ее президента Николаса Мадуро. Его и супругу, Силию Флорес, похитили военные США, их доставили в Нью-Йорк, чтобы предать американскому суду якобы за наркотерроризм.
Ранее американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что США придется расплачиваться за поддержку военных преступников по всему миру.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.