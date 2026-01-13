Риттер заявил, что Трамп вел переписку с ЦРУ о России, Иране и Венесуэле

Напомним, США ранее наносили удары по Ирану — в рамках 12-дневной войны в июне 2025 года, кроме того, Трамп недавно заявлял, что имеет неудержимый энтузиазм по свержению режима в республике, который, по его словам, убивает протестующих. По Венесуэле американцы тоже наносили удары, 3 января 2026 года они провели операцию по захвату ее президента Николаса Мадуро. Его и супругу, Силию Флорес, похитили военные США, их доставили в Нью-Йорк, чтобы предать американскому суду якобы за наркотерроризм.