Госдеп США призвал американских граждан покинуть Иран

Антиправительственные протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. По данным правозащитной организации IHRNGO, на 16-й день акций погибли как минимум 648 протестующих, однако точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim сообщало о более чем сотне погибших силовиков. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к беспорядкам.