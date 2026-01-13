Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США призвал американских граждан покинуть Иран

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал своих граждан покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта, следует из заявления на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Американцам рекомендуется планировать альтернативные способы связи и при возможности покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном. В сообщении Госдепа уточняется: «Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей».

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать для выезда иранский паспорт, так как Тегеран не признает их американское гражданство.

В сообщении также подчеркивается, что правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, а интересы страны в Тегеране защищает Швейцария.

Как сообщила L`Orient Today со ссылкой на источники, вспомогательный дипломатический персонал посольства Франции в Тегеране из-за протестов покинул Иран. Точное количество уехавших сотрудников не называется. По данным издания, обычно в дипмиссии работают около 30 иностранных работников, а также несколько десятков местных сотрудников.

Антиправительственные протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. По данным правозащитной организации IHRNGO, на 16-й день акций погибли как минимум 648 протестующих, однако точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim сообщало о более чем сотне погибших силовиков. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к беспорядкам.

На фоне усиливающихся мер цифровой цензуры 8 января в Иране произошло общенациональное отключение интернета. Позже президент США Дональд Трамп обсудил с главой SpaceX Илоном Маском возможность использования в республике системы спутникового интернета Starlink. Республиканец допустил возможность применения силы для подавления протестов, Тегеран пригрозил жестким ответом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше