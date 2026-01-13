Politico: позиция Франции по закупкам оружия Украине свяжет руки Киева

Франция намерена осуществлять закупки только европейского оружия для Украины с использованием кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро, что «свяжет руки» Киеву. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.
По информации издания, Германия и Нидерланды имеют разные мнения с Францией относительно возможности Украины закупать американское оружие за счёт кредита ЕС. Это несогласие приводит к напряжённости в переговорах с Парижем, который стремится предотвратить отток средств в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе.
Отмечается, что большинство стран ЕС, включая Германию и Нидерланды, считают, что у Киева должно быть больше свободы в использовании средств из пакета помощи.
В письме правительства Нидерландов другим государствам ЕС подчёркивается, что Украине срочно необходимо оборудование из третьих стран, включая системы противовоздушной обороны, американские перехватчики, боеприпасы и запчасти для F-16, а также средства для ударов по российским целям.
Ранее сообщалось, что Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается поддерживать предоставление Евросоюзом гарантий на 90 миллиардов евро для Киева.