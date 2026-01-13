Politico: позиция Франции по закупкам оружия Украине свяжет руки Киева

По информации издания, Германия и Нидерланды имеют разные мнения с Францией относительно возможности Украины закупать американское оружие за счёт кредита ЕС. Это несогласие приводит к напряжённости в переговорах с Парижем, который стремится предотвратить отток средств в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе.