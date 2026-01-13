Курганский судья Сергей Лыткин перешел на новую работу. Фото

Лыткин был назначен на должность судьи облсуда указом президента РФ Владимира Путина от 14 ноября 2025 года. У судьи богатый профессиональный опыт: начинал в органах прокуратуры, работал помощником судьи Курганского областного суда, а с 2010 года по январь 2026 года осуществлял правосудие в Курганском горсуде. Председатель облсуда Роот поздравил Лыткина с назначением и пожелал успехов на новой должности.