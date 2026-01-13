Курганский судья Сергей Лыткин перешел на новую работу. Фото

Судья Лыткин перешел работать в Курганский облсуд.
Курганский судья Сергей Лыткин сменил место работы. Его представили в качестве нового члена коллективу областного суда. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Сергей Павлович зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня. Он рассмотрел огромное количество сложных, резонансных уголовных дел и доказал, что ему по плечу дела любой сложности», — сказал председатель областного суда Андрей Роот, представляя Лыткина.
Лыткин был назначен на должность судьи облсуда указом президента РФ Владимира Путина от 14 ноября 2025 года. У судьи богатый профессиональный опыт: начинал в органах прокуратуры, работал помощником судьи Курганского областного суда, а с 2010 года по январь 2026 года осуществлял правосудие в Курганском горсуде. Председатель облсуда Роот поздравил Лыткина с назначением и пожелал успехов на новой должности.
Председатель облсуда Андрей Роот (справа) представил нового коллегу Судья Сергей Лыткин перешел на работу в облсуд.