В Сети обнаружили архивное высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он рассуждает о развитии событий вокруг Ирана и возможных переговорах России и США. Фрагмент старого телеэфира опубликовал журналист Руслан Осташко в своём телеграм-канале.
На кадрах Жириновский говорит о неизбежности военного удара по Ирану и последующих глобальных последствиях. По его логике, после атаки регион столкнётся с масштабным потоком беженцев, а затем лидеры России и Соединённых Штатов перейдут к переговорам о перераспределении сфер влияния в мире. В качестве возможной площадки для таких договорённостей он называл Сочи, противопоставляя его Ялтинской конференции 1945 года.
Обнародованное видео вновь вызвало интерес к политическим прогнозам Жириновского, многие из которых, как отмечают его сторонники, впоследствии сбывались. В общественном сознании за ним закрепилось прозвище Вованга — за склонность к громким и, как позже оказывалось, точным предсказаниям.
В разные годы Жириновскому приписывают точное предсказание сроков начала специальной военной операции на Украине, объявления частичной мобилизации, воссоединения Крыма с Россией, а также будущего избрания Барака Обамы президентом США. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подобные прогнозы политика основывались не на интуиции, а на детальном анализе международной обстановки.
Очередная находка в архиве лишь подогрела интерес к наследию Жириновского и его взглядам на глобальные политические процессы, которые спустя годы продолжают активно обсуждаться.
