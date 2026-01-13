Раскрыто, что Жириновский предрек удар по Ирану и торг Москвы с Вашингтоном

На кадрах Жириновский говорит о неизбежности военного удара по Ирану и последующих глобальных последствиях. По его логике, после атаки регион столкнётся с масштабным потоком беженцев, а затем лидеры России и Соединённых Штатов перейдут к переговорам о перераспределении сфер влияния в мире. В качестве возможной площадки для таких договорённостей он называл Сочи, противопоставляя его Ялтинской конференции 1945 года.