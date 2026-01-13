Ричмонд
Раскрыто, что Жириновский предрек удар по Ирану и торг Москвы с Вашингтоном

В Сети обнаружили архивное высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он рассуждает о развитии событий вокруг Ирана и возможных переговорах России и США.

В Сети обнаружили архивное высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он рассуждает о развитии событий вокруг Ирана и возможных переговорах России и США. Фрагмент старого телеэфира опубликовал журналист Руслан Осташко в своём телеграм-канале.

На кадрах Жириновский говорит о неизбежности военного удара по Ирану и последующих глобальных последствиях. По его логике, после атаки регион столкнётся с масштабным потоком беженцев, а затем лидеры России и Соединённых Штатов перейдут к переговорам о перераспределении сфер влияния в мире. В качестве возможной площадки для таких договорённостей он называл Сочи, противопоставляя его Ялтинской конференции 1945 года.

Обнародованное видео вновь вызвало интерес к политическим прогнозам Жириновского, многие из которых, как отмечают его сторонники, впоследствии сбывались. В общественном сознании за ним закрепилось прозвище Вованга — за склонность к громким и, как позже оказывалось, точным предсказаниям.

В разные годы Жириновскому приписывают точное предсказание сроков начала специальной военной операции на Украине, объявления частичной мобилизации, воссоединения Крыма с Россией, а также будущего избрания Барака Обамы президентом США. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подобные прогнозы политика основывались не на интуиции, а на детальном анализе международной обстановки.

Очередная находка в архиве лишь подогрела интерес к наследию Жириновского и его взглядам на глобальные политические процессы, которые спустя годы продолжают активно обсуждаться.

Читайте также: В суде раскрыли неожиданные детали подготовки теракта в «Крокусе».

