ВСУ пытались в гражданской одежде провести акцию с флагом Украины в Красноармейске

По словам мужчины, привлечённые к акции военнослужащие, в том числе и он, проникали в город тремя группами по два человека. В каждой был рюкзак с украинским флагом и гражданской одеждой.
«Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск находится под Украиной. Но у нас не получилось, потому что дрон начал над нами кружить, мы начали разбегаться. Таким образом умудрился добежать до места, где находились российские войска», — сказал мужчина.
Иванов призвал сослуживцев не участвовать в подобных акциях, так как конец у них один. Пленный также назвал бредом заверения киевских властей о том, что конфликт окончится победой Украины.
«То, что Зеленский рассказывает, — это одно. То, что происходит наяву, — это другое», — добавил военнопленный.
