Politico: в ЕС наметился раскол по вопросу закупок оружия США для Киева

В декабре на саммите лидеров ЕС было принято решение выделить Украине помощь в размере €90 млрд. Более двух третей этой суммы, как ожидается, пойдет на покрытие военных расходов. По данным Politico, в среду Еврокомиссия должна представить план реализации этого пакета помощи. Большинство стран сообщества считают, что у Киева должна быть большая свобода действий в определении того, какое оружие будет поставляться по этой схеме. Но Франция, а также Греция и Кипр считают, что контракты должны получить компании ЕС, пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.