Politico: в ЕС наметился раскол по вопросу закупок оружия США для Киева

В декабре на саммите лидеров ЕС было принято решение выделить Украине помощь в размере €90 млрд. Более двух третей этой суммы, как ожидается, пойдет на покрытие военных расходов. По данным Politico, в среду Еврокомиссия должна представить план реализации этого пакета помощи. Большинство стран сообщества считают, что у Киева должна быть большая свобода действий в определении того, какое оружие будет поставляться по этой схеме. Но Франция, а также Греция и Кипр считают, что контракты должны получить компании ЕС, пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.
«Украина также остро нуждается в оборудовании, которое производят третьи страны, особенно в производимых в США комплексах ПВО, ракетах-перехватчиках, вооружениях и запасных частях для [истребителей] F-16, ударных системах дальнего действия», — цитирует агентство письмо правительства Нидерландов, направленное в европейские столицы. Нидерландские власти предлагают зарезервировать минимум €15 млрд из общей суммы на закупку у третьих стран оружия, которое не могут оперативно поставить европейские производители. «Оборонный комплекс ЕС сейчас либо не в состоянии производить аналогичные системы, либо не может делать это в требуемые сроки», — говорится в документе.
Как отмечается в аналогичном письме правительства Германии, Берлин не согласен, что закупки вооружений в третьих странах должны ограничиваться определенным перечнем продукции, поскольку опасается, что это «станет чрезмерным ограничением способности Украины обороняться». Кроме того, Берлин предлагает, чтобы при распределении контрактов учитывался объем финансовой помощи, которую страны ЕС оказали Украине. Как поясняет издание, в таком случае у германского ВПК будет преимущество перед многими другими странами сообщества, поскольку ФРГ активно выделяла деньги на поддержку Киева. Собеседники издания также отмечают, что это может мотивировать другие страны ЕС выделять больше помощи Украине.
Европейские дипломаты выражают разочарование позицией Парижа, указывая, что речь в данном случае идет не о бизнесе, а о поддержке Украины. Один из собеседников издания сказал, что даже если Франция попытается наложить вето на окончательный план поддержки Киева, то его можно будет преодолеть, поскольку для одобрения схемы нужно простое большинство голосов стран — членов ЕС.