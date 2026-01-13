Четырёх детей из России, Белоруссии и Австралии внесли в базу «Миротворца»*

Так, двое детей из Белоруссии 6 и 13 лет попали в базу за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет». То же, по мнению создателей ресурса, сделала и 14-летняя гражданка Австралии. Кроме того, на сайте появилась страница с 16-летней девочкой из Донецка.
Напомним, создатели «Миротворца»* не первый раз публикуют личные данные несовершеннолетних. Например, недавно там появилась информация сразу о 23 детях. Среди них — граждане самой Украины, России, Абхазии и даже Германии.
*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.