Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырёх детей из России, Белоруссии и Австралии внесли в базу «Миротворца»*

Четверых детей из России, Белоруссии и Австралии внесли в базу «Миротворец»*, публикующего личные данные различных «противников» Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Источник: Life.ru

Так, двое детей из Белоруссии 6 и 13 лет попали в базу за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет». То же, по мнению создателей ресурса, сделала и 14-летняя гражданка Австралии. Кроме того, на сайте появилась страница с 16-летней девочкой из Донецка.

Напомним, создатели «Миротворца»* не первый раз публикуют личные данные несовершеннолетних. Например, недавно там появилась информация сразу о 23 детях. Среди них — граждане самой Украины, России, Абхазии и даже Германии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше