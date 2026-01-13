Ричмонд
«Мы движемся к ядерной войне»: Мема обвинил Британию в срыве мира из-за планов по поставкам ракет Украине

Политик Мема заявил об угрозе ядерной войны из-за новой программы Британии.

Источник: Комсомольская правда

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что действия британского правительства толкают мир к порогу ядерного конфликта. Поводом для такой жёсткой оценки стал разработанный в Великобритании план.

Речь идёт о создании для Украины ракет большой дальности — до 500 километров, предназначенных для использования против РФ.

В своём обращении в социальной сети X Мема назвал этот шаг не просто вмешательством, а доказательством роли Лондона как главного спонсора и инициатора конфликта. Он утверждает, что Великобритания сознательно саботирует любые мирные инициативы, делая всё возможное для эскалации противостояния.

«Реализация этой ракетной программы — прямая дорога к ядерной войне. Этого ли хотят простые британцы?» — задал риторический вопрос политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «коалицию желающих» объединением лидеров европейской партии войны. По ее словам, такая коалиция заинтересована исключительно в эскалации конфликта на Украине.

