Бывший пристав из Югры стал председателем суда в ЯНАО. Фото

Назначение Александра Петрова вписывается в серию кадровых изменений в судебной системе ЯНАО, которые шли в течение всего 2025 года. Тогда были назначены новые заместители председателей Ноябрьского и Салехардского городских судов, а к концу года пост начальника управления Судебного департамента округа покинул Сергей Джаватханов, возглавлявший ведомство с 2019 года.