Бывший пристав из Югры стал председателем суда в ЯНАО. Фото

Работу в судебной системе Александр Петров начал с 2007 года.
В Муравленковском горсуде (ЯНАО) вступил в должность председателя Александр Петров, начинавший карьеру судебным приставом в ХМАО — Югре. Об этом сообщили в окружном управлении Судебного департамента.
Александр Петров работал судебным приставом, а также мировым судьей.
«Мы приветствуем Александра Александровича на новом ответственном посту и уверены, что его богатый профессиональный опыт и безупречная репутация будут способствовать укреплению судебной системы в регионе», — заявили в пресс-службе Управления Судебного департамента ЯНАО.
По данным источника, Александр Петров родился в 1983 году в поселке Безенчук Самарской области. Свою трудовую деятельность он начал в 2003 году в должности судебного пристава в ХМАО — Югре. Высшее юридическое образование получил в Московском институте международного права и экономики.
В судебную систему Петров пришел в 2007 году, работал помощником судьи. В июне 2015 года заксобрание утвердило его мировым судьей судебного участка № 3 Мегионского районного суда.
Назначение Александра Петрова вписывается в серию кадровых изменений в судебной системе ЯНАО, которые шли в течение всего 2025 года. Тогда были назначены новые заместители председателей Ноябрьского и Салехардского городских судов, а к концу года пост начальника управления Судебного департамента округа покинул Сергей Джаватханов, возглавлявший ведомство с 2019 года.