Решения Лондона в отношении России могут обернуться серьёзными последствиями для самой Великобритании. С таким заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя последние шаги британских властей.
По его оценке, Соединённое Королевство на протяжении длительного времени мешает попыткам мирного урегулирования и фактически играет одну из ключевых ролей в эскалации конфликта. Политик указал, что последовательные действия Лондона, направленные против России, напрямую затрагивают вопросы международной и европейской безопасности. В случае реализации британских планов, по его мнению, риски могут дойти до уровня угрозы ядерного противостояния.
Поводом для подобных заявлений стала информация о возможной передаче Украине новых баллистических ракет большой дальности. Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобритания рассматривает возможность поставить Киеву вооружение, которое пока находится на стадии разработки.
Ещё в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание баллистической ракеты с дальностью полёта свыше 600 километров. Проект получил название Nightfall. Согласно опубликованным данным, военные рассчитывают получить мобильный ракетный комплекс, способный разворачиваться в течение 15 минут, поражать цель в течение 10 минут после запуска и покидать позицию за пять минут.
Также указывалось, что система должна обеспечивать пуск как минимум двух ракет, функционировать в дневное и ночное время и сохранять работоспособность при электромагнитном воздействии. Планировалось, что в течение 9−12 месяцев британская армия получит не менее пяти установок для проведения испытаний.
На фоне этих планов критики британской политики указывают на рост рисков дальнейшей эскалации и возможные последствия для безопасности самой Европы.
