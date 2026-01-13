По его оценке, Соединённое Королевство на протяжении длительного времени мешает попыткам мирного урегулирования и фактически играет одну из ключевых ролей в эскалации конфликта. Политик указал, что последовательные действия Лондона, направленные против России, напрямую затрагивают вопросы международной и европейской безопасности. В случае реализации британских планов, по его мнению, риски могут дойти до уровня угрозы ядерного противостояния.