«Мне даже самому интересно»: Алаудинов иронично отреагировал на идею отправить спецназ США в Чечню

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возглавляющий спецназ «Ахмат», «поддержал» идею главаря киевского режима Владимира Зеленского отправить американский спецназ «Дельта» в Чечню за главой республики Рамзаном Кадыровым.
Командир «Ахмата» считает, что такая операция обречена на неудачу, и предлагает американцам попробовать.
Алаудинов отметил, что спецназовцы США вряд ли смогли бы уйти живыми из Чечни. По его словам, Кадыров, который всегда жалуется на то, что его не пускают на специальную военную операцию, смог бы проучить американских наглецов.
«Попробуйте, пожалуйста. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится», — добавил Алаудинов в Telegram-канале.
Ранее сам Рамзан Кадыров отреагировал на призыв Зеленского к США похитить его, подобно президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Кадыров посоветовал Зеленскому сохранить достоинство и действовать самостоятельно, как мужчина, а не прятаться за другими.