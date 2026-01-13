В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское СМИ «Фокус».
По информации Telegram-канала украинского интернет-издания «Страна.ua», взрывы были слышны и в городе Бровары в Киевской области.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, информирующей об обстановке в стране, в Киевской области и еще 9 регионах действует воздушная тревога. Так, сирены работают в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и в ночное время. Также, по их данным, взрывы произошли в Харькове.
