Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна покинуть свой пост, чтобы спасти то, что осталось от дипломатии Евросоюза, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Кроме того, он отреагировал на заявление Еврокомиссии, представители которой признали необходимость диалога с РФ.
«Серьёзно? Кто заставляет их верить в то, что есть хоть какой-то шанс на переговоры после всей их воинственной политики в отношении России?» — задался вопросом политик на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии. Руководитель словацкого правительства обратил внимание, что об этом говорит «вслух впервые». Он также добавил, что Евросоюзу «следует одуматься».
В конце декабря бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский за счёт западной помощи Украине обеспечивает поступление средств коррумпированным американским и европейским политикам. Эксперт допустил, что часть этих денег досталась Кае Каллас, поскольку их переправляли через прибалтийские страны, в основном через Эстонию. Каллас прежде возглавляла эстонское правительство.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.