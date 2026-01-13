FA описала правдоподобный сценарий «американизации» Гренландии

Соединенные Штаты могут «бескровно» установить контроль над Гренландией к 2028 году, заявил научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs.
По его словам, «правдоподобный» сценарий «американизации Гренландии» заключается в том, что США не приобретут и не захватят остров военным путем, а постепенно добьются экономического и политического влияния через инвестиции, инфраструктурные проекты и административные соглашения.
Эксперт также предположил, что американские власти запустят проект под названием «Инициатива стратегического перераспределения Севера» и в мае текущего года выделят 10 млрд долларов для модернизации инфраструктуры Гренландии и освоения ее природных ресурсов.
Таким образом Гренландия станет функционально зависимой от Белого дома, хотя все еще будет оставаться частью Дании, заключил Шапиро.
Гренландия является частью Датского королевства. Тем не менее Дональд Трамп не раз заявлял о своем намерении сделать этот остров частью Соединенных Штатов, подчеркивая его стратегическую значимость для национальной безопасности.
Добавим, что в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Автором инициативы стал член Палаты представителей, республиканец Рэнди Файн.