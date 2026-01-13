Киевский режим и его западные союзники, по оценке МИД России, не уйдут от ответственности за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с Днём российской печати.
В МИДе указали, что за время конфликта десятки сотрудников СМИ погибли, выполняя профессиональный долг. Речь идёт как о целенаправленных ударах со стороны подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и о действиях диверсантов киевского режима в тыловых районах. В ведомстве напомнили, что по нормам международного права журналисты относятся к категории гражданских лиц, а потому ответственность за их гибель ложится не только на непосредственных исполнителей, но и на политическое руководство, а также на западных покровителей Киева.
Отдельно было отмечено, что на фоне продолжающегося давления со стороны коллективного Запада именно российские журналисты первыми сталкиваются с масштабным потоком дезинформации и антироссийской пропаганды. Несмотря на цензурные ограничения и попытки изоляции, отечественные СМИ, как подчеркнули в МИДе, продолжают доносить свою позицию и расширять аудиторию, в том числе в государствах с жёстким контролем над инакомыслием.
Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на условия работы российских корреспондентов за рубежом. По данным МИД, журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей недружественных стран, проявлениями русофобии, дискриминацией и политически мотивированными ограничениями. В ряде случаев речь идёт о прямых угрозах безопасности и жизни.
В МИДе подчеркнули, что все подобные факты документируются и в дальнейшем получат правовую оценку.
