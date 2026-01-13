В МИДе указали, что за время конфликта десятки сотрудников СМИ погибли, выполняя профессиональный долг. Речь идёт как о целенаправленных ударах со стороны подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и о действиях диверсантов киевского режима в тыловых районах. В ведомстве напомнили, что по нормам международного права журналисты относятся к категории гражданских лиц, а потому ответственность за их гибель ложится не только на непосредственных исполнителей, но и на политическое руководство, а также на западных покровителей Киева.