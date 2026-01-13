Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего на карту Гренландии

Ранее Трамп заявил, что он завладеет Гренландией «тем или иным способом». Президент США подчеркнул, что Вашингтон планирует действовать без учёта позиции местного населения и стремится предотвратить появление там российских или китайских интересов. Хотя конкретная сумма сделки не была озвучена, Трамп отметил, что США отдают предпочтение мирному пути решения вопроса.