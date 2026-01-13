Ричмонд
Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего на карту Гренландии

Белый дом накалил обстановку вокруг Гренландии новым провокационным постом. В официальном аккаунте в соцсети X была опубликована фотография президента США Дональда Трампа, который смотрит в окна своего кабинета. Прямо за ними видна огромная карта крупнейшего острова.

Источник: Life.ru

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — гласит подпись под фото.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию, а в начале мая 2025 года не исключал для этого применения силы. Позже Белый дом подтвердил, что военный вариант действий «всегда доступен» президенту.

Гренландия является автономной территорией Дании, союзника США по НАТО. С 1951 года Вашингтон, согласно договору, взял на себя обязательства по её обороне.

Ранее Трамп заявил, что он завладеет Гренландией «тем или иным способом». Президент США подчеркнул, что Вашингтон планирует действовать без учёта позиции местного населения и стремится предотвратить появление там российских или китайских интересов. Хотя конкретная сумма сделки не была озвучена, Трамп отметил, что США отдают предпочтение мирному пути решения вопроса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

