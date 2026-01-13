Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду истёк

Киев не выполнил многомиллионный платёж Международному валютному фонду (МВФ), согласно платёжному графику фонда.
Срок выплаты истёк в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу.
Наутро вторника в платёжном календаре МВФ не было подтверждений о поступлении средств. Согласно графику фонда, следующий платёж для Украины запланирован на 24 февраля и составит 62,5 миллиона SDR.
Напомним, что всего в 2026 году Украина, по данным МВФ, обязана выплатить 2,86 млрд долларов с учётом процентов по кредитам.