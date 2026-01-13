Глеб Никитин поздравил нижегородских журналистов

В своем обращении губернатор подчеркнул, что от позиции СМИ во многом зависит будущее региона, так как их работа формирует социальную и экономическую атмосферу. Он отметил значимость качественной и достоверной информации, которая помогает жителям ориентироваться в актуальной повестке и важных событиях.