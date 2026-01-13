Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поздравил нижегородских журналистов

Губернатор отметил вклад СМИ в формирование имиджа Нижегородской области и их важную социальную роль в жизни региона.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Глава региона назвал журналистов талантливыми профессионалами, которые ежедневно создают информационный облик области и продолжают традиции нижегородской школы журналистики.

В своем обращении губернатор подчеркнул, что от позиции СМИ во многом зависит будущее региона, так как их работа формирует социальную и экономическую атмосферу. Он отметил значимость качественной и достоверной информации, которая помогает жителям ориентироваться в актуальной повестке и важных событиях.

Особое внимание Глеб Никитин уделил социальной ответственности авторов. По его словам, журналисты не только освещают события, но и инициируют важные проекты, привлекая внимание власти к волнующим людей вопросам. Губернатор поблагодарил профессиональное сообщество за труд и принципиальность, пожелав творческих успехов и удачи.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры.