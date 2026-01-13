Иранских дипломатов перестанут пускать в здание Европарламента

Дипломатов Ирана больше не будут пускать в здание Европейского парламента. О таком решении в соцсети X* сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
«Сегодня я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Ирана находиться во всех помещениях Европейского парламента», — объявила Метсола.
Свое решение она связала с политикой властей Ирана в отношении демонстрантов. Ее на Западе считают репрессивной.
Ранее МИД Ирана вызвал послов Франции, Британии, Италии и ФРГ, которые публично поддержали участников протестов в исламской республике.
Беспорядки в Иране продолжаются с конца декабря. Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что власти полностью контролируют ситуацию.
Напомним, в США не исключают применение силы против Ирана. В ответ иранские власти обещали преподать Трампу незабываемый урок.
