Алаудинов ответил на призыв Зеленского к США отправить спецназ за Кадыровым

«Вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Второе — Кадыров, который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки. Попробуйте, пожалуйста. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится», — сказал командир «Ахмата» в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал призыв Владимира Зеленского «похитить» его, заявив, что подобные высказывания являются унизительными и свидетельствуют о попытках сорвать мирное урегулирование. Руководитель республики отметил, что такие заявления подчёркивают слабые позиции Зеленского и его стремление любыми способами саботировать переговорный процесс.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.