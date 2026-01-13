В Швеции назвали свою страну следующей целью США после Гренландии

По её словам, правительство намерено разработать более амбициозную стратегию развития минерально-сырьевого сектора, направленную на укрепление энергетической безопасности и суверенитета Швеции. Вице-премьер отметила, что в условиях, когда США проявляют агрессивные намерения в отношении других государств, Швеция должна быть готова к защите своих интересов.