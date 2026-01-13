В Швеции назвали свою страну следующей целью США после Гренландии

Власти Швеции полагают, что США могут рассматривать её как следующую цель после Гренландии.
Эбба Буш, вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции, предупредила, что интерес Вашингтона к Скандинавии может быть связан с её богатыми запасами полезных ископаемых. Буш выразила желание сделать Швецию менее уязвимой для внешних угроз, включая возможные попытки США установить контроль над страной.
По её словам, правительство намерено разработать более амбициозную стратегию развития минерально-сырьевого сектора, направленную на укрепление энергетической безопасности и суверенитета Швеции. Вице-премьер отметила, что в условиях, когда США проявляют агрессивные намерения в отношении других государств, Швеция должна быть готова к защите своих интересов.
Ранее СМИ писали, что США пытаются скрыть свои намерения совершить военную экспансию в Арктике, говоря об угрозе со стороны Китая в этом регионе.