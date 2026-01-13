Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: Трамп может отдать Украине списанное оружие Венесуэлы

Списанное военное оборудование Венесуэлы может быть отправлено Украине при условии смены политической власти в Каракасе. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на аналитиков. Они отмечают, что передача венесуэльской военной техники Киеву будет возможна возможна в случае политических изменений в Каракасе, которые приведут к переориентации страны на сотрудничество с США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитики полагают, что Вашингтон может быть заинтересован в поэтапном разоружении Венесуэлы и переводе ее вооруженных сил на американские стандарты. В такой ситуации устаревшее оборудование, в том числе бронетехника и зенитно-ракетные комплексы, может оказаться ненужным для Каракаса.

При этом эксплуатация значительной части венесуэльской военной техники, включая бронемашины и систем ПВО, зависит от российского обслуживания. Эксперты полагают, что без поддержки Москвы поддерживать этот арсенал в рабочем состоянии будет крайне сложно. Поэтому большая часть арсенала будет либо списана, либо продана, либо выведена из строя, пишет «Ура.ру» со ссылкой на NI.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше