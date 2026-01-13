NI: Трамп может отдать Украине списанное оружие Венесуэлы

Аналитики полагают, что Вашингтон может быть заинтересован в поэтапном разоружении Венесуэлы и переводе ее вооруженных сил на американские стандарты. В такой ситуации устаревшее оборудование, в том числе бронетехника и зенитно-ракетные комплексы, может оказаться ненужным для Каракаса.
При этом эксплуатация значительной части венесуэльской военной техники, включая бронемашины и систем ПВО, зависит от российского обслуживания. Эксперты полагают, что без поддержки Москвы поддерживать этот арсенал в рабочем состоянии будет крайне сложно. Поэтому большая часть арсенала будет либо списана, либо продана, либо выведена из строя, пишет «Ура.ру» со ссылкой на NI.