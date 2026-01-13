В Госдуме ответили на запрос Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал дать ответ на предложение Вашингтона и Киева по завершению конфликта, но об условиях мирного плана Москва пока не знает. На это несоответствие обратила внимание заместитель главы комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».