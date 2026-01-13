В Госдуме ответили на запрос Зеленского

Депутат отметила, что сложно комментировать требование украинского лидера, при этом не зная о содержании договоренностей. Собеседница «Ленты.ру» уточнила, что США и Украина в своем варианте мирного плана могли не учитывать интересы России.
«Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», — объяснила парламентарий.
Она обратила внимание, что Зеленский предъявил требование относительно необходимости принять американо-украинский вариант мирного плана практически в ультимативной форме.
Ранее Владимир Зеленский сделал заявление, в котором уточнил, что США и Украина конкретизировали свои требования по мирному плану для завершения противостояния и Россия обязана предоставить «четкий ответ». Также политик обратился к европейским странам с призывом усилить воздействие на Кремль.