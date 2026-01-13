Ричмонд
В Госдуме ответили на запрос Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал дать ответ на предложение Вашингтона и Киева по завершению конфликта, но об условиях мирного плана Москва пока не знает. На это несоответствие обратила внимание заместитель главы комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат отметила, что сложно комментировать требование украинского лидера, при этом не зная о содержании договоренностей. Собеседница «Ленты.ру» уточнила, что США и Украина в своем варианте мирного плана могли не учитывать интересы России.

«Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», — объяснила парламентарий.

Она обратила внимание, что Зеленский предъявил требование относительно необходимости принять американо-украинский вариант мирного плана практически в ультимативной форме.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление, в котором уточнил, что США и Украина конкретизировали свои требования по мирному плану для завершения противостояния и Россия обязана предоставить «четкий ответ». Также политик обратился к европейским странам с призывом усилить воздействие на Кремль.