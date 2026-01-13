Выяснилось, как в Киеве отреагировали на возвращение россиян в спорт

Глава Федерации гимнастики Украины и главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина резко высказалась о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Свое отношение она озвучила в эфире YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ; внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
По словам Дерюгиной, само присутствие российских спортсменов на турнирах вызывает у нее неприятие. Она заявила, что ей пришлось столкнуться с их участием, несмотря на собственное отношение к этому вопросу. Тренер также обратила внимание на то, что представители других стран продолжают активно общаться с россиянами, не разделяя позицию украинской стороны.
Дерюгина подчеркнула, что, по ее оценке, иностранные спортсмены и функционеры не осознают происходящее на Украине и не понимают причин жесткой реакции Киева. Это, по ее мнению, и объясняет отсутствие бойкота со стороны международного спортивного сообщества.
Ранее схожую позицию озвучила украинская борец вольного стиля, чемпионка мира и Европы 2025 года Алла Белинская. Она заявила, что ей неприятен сам факт соперничества с российскими спортсменками, независимо от формата соревнований.
*Признан иноагентом в РФ.