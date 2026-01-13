Выяснилось, как в Киеве отреагировали на возвращение россиян в спорт

По словам Дерюгиной, само присутствие российских спортсменов на турнирах вызывает у нее неприятие. Она заявила, что ей пришлось столкнуться с их участием, несмотря на собственное отношение к этому вопросу. Тренер также обратила внимание на то, что представители других стран продолжают активно общаться с россиянами, не разделяя позицию украинской стороны.