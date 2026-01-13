Ричмонд
Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего в окно на карту Гренландии

Белый дом показал фото, на котором Трамп смотрит в окно своего кабинета на карту Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом опубликовал в соцсети X* фото, на котором американский президент Дональд Трамп смотрит в окно своего кабинета на большую карту Гренландии.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — сказано в подписи к снимку.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Он не исключал применение силы для решения этого вопроса. 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что Трамп активно обсуждает возможность покупки острова.

Накануне спецпредставитель Трампа Джефф Лэндри обвинил Данию в «оккупации» Гренландии.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

