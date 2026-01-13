Ричмонд
Обнародовано, что Би-би-си пытается отбиться от иска Трампа на $10 млрд

Британская вещательная корпорация Би-би-си подготовила ходатайство об отклонении иска президента США Дональда Трампа на 10 млрд долларов ещё до начала судебного разбирательства.

Британская вещательная корпорация Би-би-си подготовила ходатайство об отклонении иска президента США Дональда Трампа на 10 млрд долларов ещё до начала судебного разбирательства. Об этом сообщила газета The Times.

Ранее Трамп обратился в федеральный суд Южного округа штата Флорида, обвинив Би-би-си в клевете и нарушении закона штата о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. Основанием для иска стало редактирование его выступления от 6 января 2021 года. В заявлении утверждается, что фрагменты речи были смонтированы умышленно и со злым умыслом, а последствия этих действий до сих пор наносят политику репутационный ущерб.

В ответ Би-би-си заявила, что суд во Флориде не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. В ходатайстве указано, что истец не смог обосновать свои претензии, а сам спор возник вокруг документального фильма, который корпорация не создавала, не производила и не транслировала на территории Флориды. Вещатель настаивает, что у суда отсутствуют основания для рассмотрения иска как по линии клеветы, так и по предполагаемым нарушениям законодательства штата.

В связи с этим представители Би-би-си попросили суд приостановить все процессуальные действия по делу, включая этап сбора доказательств, в рамках которого стороны могли бы запрашивать материалы друг у друга.

Корпорация оказалась в центре громкого скандала после выхода в октябре 2024 года программы Panorama. В передаче речь Трампа была смонтирована таким образом, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса США. При этом в оригинальном выступлении президент говорил о выражении гражданской позиции мирными способами.

Резонанс вокруг выпуска привёл к кадровым последствиям: свои посты покинули генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и руководитель новостного направления корпорации Дебора Тернесс.

