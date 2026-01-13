Обнародовано, что Би-би-си пытается отбиться от иска Трампа на $10 млрд

В ответ Би-би-си заявила, что суд во Флориде не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. В ходатайстве указано, что истец не смог обосновать свои претензии, а сам спор возник вокруг документального фильма, который корпорация не создавала, не производила и не транслировала на территории Флориды. Вещатель настаивает, что у суда отсутствуют основания для рассмотрения иска как по линии клеветы, так и по предполагаемым нарушениям законодательства штата.